Cities Skylines: in arrivo il DLC “Airports” su PC e console

La software house Paradox Interactive è lieta di annunciare a tutti i videogiocatori fan di Cities Skylines (cliccate qui per la nostra recensione) che, a partire dalla fine del prossimo mese, il contenuto aggiuntivo del simulatore di costruzione di una città potrà essere scaricato così da arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco.

Il nuovo DLC di Cities Skylines si chiamerà “Airports” e sarà incentrato sulle meraviglie e sulla logistica dei moderni viaggi aerei. L’ultima aggiunta all’acclamato titolo di gestione della città consentirà agli architetti di creare e gestire hub di viaggio all’avanguardia da collocare nelle loro città incontaminate.

L’annuncio di questa nuovissima espansione è stata annunciata tramite un inedito reveal trailer pubblicato su YouTube e che potrete visionare in calce alla notizia. Ecco che quali contenuti extra include il DLC “Airports”:

Edificio aeroportuale modulare: p osiziona e progetta il tuo aeroporto, collegando i suoi vari edifici;

osiziona e progetta il tuo aeroporto, collegando i suoi vari edifici; Progressione aeroportuale: se il tuo aeroporto ottiene l’approvazione sia dei viaggiatori d’affari che dei turisti, sarai ricompensato con opzioni di costruzione ampliate e aeroplani più grandi, creando un vantaggio per l’industria dei viaggi locale;

se il tuo aeroporto ottiene l’approvazione sia dei viaggiatori d’affari che dei turisti, sarai ricompensato con opzioni di costruzione ampliate e aeroplani più grandi, creando un vantaggio per l’industria dei viaggi locale; Trasporto pubblico: rendi la vita più facile per i potenziali viaggiatori posizionando edifici aeroportuali dedicati, permettendoti di collegare il tuo aeroporto alla città attraverso i tipi di trasporto di base del gioco come autobus, metropolitana e stazioni ferroviarie;

rendi la vita più facile per i potenziali viaggiatori posizionando edifici aeroportuali dedicati, permettendoti di collegare il tuo aeroporto alla città attraverso i tipi di trasporto di base del gioco come autobus, metropolitana e stazioni ferroviarie; Traffico aereo merci: stanchi di nascondere i tuoi terminal merci alla periferia della tua città? Crea terminal cargo collegati al più grande complesso aeroportuale che si inseriscano visivamente in altri edifici aeroportuali, eliminando i danni durante il trasporto di nuovi beni e materiali.

Vi ricordiamo che il contenuto aggiuntivo per il simulatore strategico Cities Skylines, ovvero “Airports”, sarà scaricabile a partire dal 25 gennaio 2022 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Infine, per qualsiasi curiosità o dubbio, non esitate a visitare il sito web ufficiale del titolo.