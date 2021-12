Halo Infinite: in arrivo quattro playlist multiplayer dal 14 dicembre

Lo sviluppatore di Halo Infinite 343 Industries ha apportato modifiche alla componente multiplayer del gioco da quando è stato lanciato un mese fa e, sebbene siano state apportate diverse modifiche positive alla progressione del Battle Pass, un problema riscontrato dai giocatori che non è stato risolto fino a questo punto è il numero limitato di playlist disponibili nel gioco.

La scorsa settimana, 343 Industries ha confermato che sarebbe stato risolto presto, con diverse playlist multiplayer in arrivo prima della fine dell’anno e ora sono stati rivelati dettagli specifici su questo fronte. In un aggiornamento pubblicato su Reddit dal community director Brian Jarrard, è stato confermato che Halo Infinite sta aggiungendo quattro playlist multiplayer con un aggiornamento che sarà pubblicato il 14 dicembre. Le quattro playlist sono Slayer, Fiesta, Free for All e Tactical Slayer.

Per quanto riguarda Slayer, Jarrard afferma che per ora la playlist avrà solo offerte di base, ma in seguito verranno aggiunte anche più varianti della modalità. Ha scritto:

Come ho notato la scorsa settimana, i piani originali del team per una playlist di Slayer includevano una varietà di nuove varianti che non sarebbero state pronte in tempo per essere implementate prima delle vacanze. Per rispondere al feedback dei giocatori per Slayer a breve termine, rilasceremo un’offerta Slayer di base per iniziare e cercheremo di rafforzare ed espandere con più varianti in un aggiornamento futuro.

Nel frattempo, Jarrard ha anche confermato che l’imminente aggiornamento continuerà ad apportare ulteriori modifiche anche alla progressione del Battle Pass. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.