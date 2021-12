Alan Wake II diventa un survival horror e sarà “il più bel gioco di Remedy”

Dopo mesi e mesi di incessanti rumor e leak, finalmente i The Game Awards sono stati teatro dell’annuncio, da parte di Remedy Entertainment, di Alan Wake II. Il sequel delle inquietanti avventure dello scrittore di best-sellers, pertanto, continueranno. Tuttavia, al ritorno di Wake corrisponderanno alcuni cambiamenti per la serie.

Invece di un titolo action-adventure, in primo luogo, Remedy sta sviluppando il suo primo vero survival horror con Alan Wake II. Questa è una notizia piuttosto sorprendente, in quanto non ci si aspettava che Remedy cambiasse rotta proprio con uno dei suoi giochi di punta.

In secondo luogo, proprio durante un’intervista con IGN, il direttore creativo e scrittore Sam Lake ha fatto alcune affermazioni importanti, prevalentemente riguardanti il comparto grafico e tecnico dell’opera. Alan Wake II, tanto per cominciare, verrà sviluppato interamente sul motore grafico interno di Remedy Entertainment, ovvero Northlight, utilizzato sia nello sviluppo di Quantum Break che di Control (attualmente, anche la campagna in singolo di CrossfireX si sta sviluppando in Northlight Engine):

Il prossimo Alan Wake sarà in Northlight Engine. Riteniamo di essere in grado, soprattutto per questo tipo di esperienza in cui l’atmosfera e la stilizzazione sono più importanti che mai, di sfruttare al meglio il nostro motore grafico e spingere a livello grafico dove prima non riuscivamo. Alan Wake II sarà il gioco Remedy più bello di sempre.

L’attesissimo sequel delle avventure oscure e inquietanti di Alan Wake vi aspetteranno nel corso dell’anno 2023 e sarà giocabile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.