Star Wars Eclipse arriverà tra 3 o 4 anni

L’ultimo progetto in lavorazione presso Quantic Dream (la casa di sviluppo di Beyond Two Souls e Detroit Become Human), ovvero Star Wars Eclipse, è stato annunciato tramite un reveal trailer in occasione dei The Game Awards 2021. Il titolo, al contrario di quelli che hanno fatto la storia dello studio di sviluppo dotati di anima fortemente narrativa, sarà un action-adventure ambientato in un mondo open-world.

Nonostante i numerosi rumor che si sono susseguiti nelle scorse settimane, alla fine, sono stati proprio i The Game Awards a fare da palcoscenico all’annuncio di Star Wars Eclipse, svelato tramite un trailer dall’impronta cinematica. Sebbene Quantic Dream abbia condiviso con noi un’anticipazione di ciò che sarà il nuovo Star Wars, è probabile che dovremo aspettare ancora un bel po’ prima della sua release.

Ebbene, il celebre insider Tom Henderson, che poi è stato uno dei principali leaker di Eclipse, ha recentemente utilizzato il suo account Twitter per condividere con i suoi follower alcuni dettagli inerenti allo sviluppo di questo nuovo progetto. Secondo Henderson, infatti, il team di sviluppo è attualmente preso dalla scrittura della storia a Parigi, fase coordinata da David Cage in persona, che si ritrova ad essere particolarmente coinvolto nel progetto.

Sicuramente, il periodo di lancio non sarà annunciato a breve, tutt’altro. É fondamentale riconoscere che, il team di sviluppo, non si trova attualmente nelle fasi avanzate di sviluppo. A Quantic Dream servirà tempo extra anche per riadattare il proprio engine, attualmente adatto solo ad opere fortemente narrative, alle meccaniche di un titolo open-world.

Secondo Henderson, infine, Star Wars Eclipse è lontano dall’uscita di almeno 3 o 4 anni e, pertanto, potrà arrivare tra il 2025 e il 2026. Tuttavia, qualora disponessimo di ulteriori aggiornamenti, non esiteremo a farveli sapere qui su GamesVillage.

A few things on #StarWarsEclipse – Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

– Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

– QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021