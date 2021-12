Wizardry The Five Ordeals arriva in Early Access dal 17 dicembre

Wizardry: The Five Ordeals verrà lanciato in Early Access per PC tramite Steam il 17 dicembre, hanno annunciato Game*Spark Publishing e lo sviluppatore 59studio. Originariamente previsto per il rilascio il 18 giugno, il rilascio in accesso anticipato è stato ritardato per vari motivi un giorno prima del lancio programmato.

Le società hanno anche annunciato che non distribuiranno il servizio di editor del gioco al lancio dell’Early Access come originariamente previsto, ma continueranno a fare ogni sforzo per rilasciare la funzione entro la fine del 2022. Di seguito il comunicato:

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare agli ex utenti che attendevano con impazienza il nuovo editor, così come ai nuovi utenti che stavano considerando di iniziare la propria avventura prima piuttosto che dopo. Come precedentemente annunciato, il gioco verrà lanciato in Early Access, poiché l’editor non è funzionante per il momento e ci sono molti elementi che non possono essere modificati.



Le società hanno affermato che il gioco conterrà ancora cinque scenari ufficiali che possono essere giocati per dozzine di ore o più ciascuno, oltre a supportare scenari di versioni precedenti di scenari che esistevano sui server ufficiali del gioco senza costi aggiuntivi. A seguito di questa modifica, vengono presi in considerazione anche contenuti aggiuntivi come i contenuti scaricabili per gli scenari ufficiali Prigionieri delle battaglie e L’assenza della miseria. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

ll miglior spin-off di Wizardry , amato da 15 anni in Giappone, sta arrivando su Steam La serie Wizardry è nata nel 1981. In Giappone, è conosciuta come l’ideatrice dei giochi fantasy hardcore e molte opere fantasy giapponesi sono state influenzate da questo titolo.

La versione Early Access Wizardry: The Five Ordeals sarà disponibile dal 17 dicembre per PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.