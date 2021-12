Undecember sarà lanciato a gennaio 2022

Il gioco di ruolo d’ azione free-to-play Undecember verrà lanciato per PC , iOS e Android il 13 gennaio 2022 in Corea del Sud, seguito da un lancio mondiale all’inizio del 2022, hanno annunciato l’ editore LINE Games e lo sviluppatore Needs Games . La pre-registrazione è ora disponibile tramite Steam e il sito Web ufficiale.

Undecember verrà lanciato con un Battle Pass che offre oggetti di gioco, oltre a oggetti cosmetici e funzioni utili che i giocatori possono scegliere di acquistare. Conterrà anche il supporto cross-play e controller, oltre a un’interfaccia utente ottimizzata per ogni piattaforma. Di seguito una panoramica del gioco, tramite LINE Games:

Undecember è un nome di un tredicesimo mese in un calendario di dodici mesi. Con la nascita del tredicesimo Dio Serpens, il mondo di Traum è avvolto dalle tenebre. I giocatori diventeranno Cacciatori di rune per impedire al dio malvagio Serpens di risorgere, ma allo stesso tempo affronteranno il triste destino che liberarsi di Serpens porterà anche alla scomparsa degli altri dodici.

Caratteristiche

Cross-play : in quanto gioco multipiattaforma, Undecember supporterà il cross-play tra dispositivi mobili e PC.

: in quanto gioco multipiattaforma, Undecember supporterà il cross-play tra dispositivi mobili e PC. Immersività : Undecember valorizza l’esperienza immersiva. Non ci sarà la riproduzione automatica.

: Undecember valorizza l’esperienza immersiva. Non ci sarà la riproduzione automatica. Free-to-play : sistema senza classi, in cui i giocatori saranno incoraggiati a sperimentare mentre coltivano e creano un’ampia varietà di attrezzi e migliaia di combinazioni di abilità runiche. Il sistema di creazione del personaggio sarà semplice e intuitivo, consentendo ai giocatori di costruire e personalizzare i propri personaggi nei propri stili di gioco a proprio agio.

: sistema senza classi, in cui i giocatori saranno incoraggiati a sperimentare mentre coltivano e creano un’ampia varietà di attrezzi e migliaia di combinazioni di abilità runiche. Il sistema di creazione del personaggio sarà semplice e intuitivo, consentendo ai giocatori di costruire e personalizzare i propri personaggi nei propri stili di gioco a proprio agio. Modalità campagna : quando il titolo sarà reso disponibile in Corea, i giocatori potranno esplorare fino all’Atto 10 (Episodio 2) nella modalità campagna.

: quando il titolo sarà reso disponibile in Corea, i giocatori potranno esplorare fino all’Atto 10 (Episodio 2) nella modalità campagna. Multiplayer: sono previste modalità multi giocatore e cooperative come Chaos Dungeon, dove giocatori si uniranno per completare determinate missioni e guadagnare ricompense mentre sfidano dungeon più difficili.

Undecember sarà lanciato il 13 gennaio 2022 in Corea del Sud, seguito da un lancio mondiale all’inizio del 2022 per PC tramite Steam e dispositivi mobile.