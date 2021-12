Edge of Eternity arriva dal 10 febbraio 2022 su console

Edge of Eternity verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One il 10 febbraio 2022, seguito da una nuova versione cloud per Switch il 23 febbraio, hanno annunciato l’editore Dear Villagers e lo sviluppatore Midgar Studio. Il gioco di ruolo di ispirazione giapponese è stato lanciato per la prima volta su PC tramite Steam l’8 giugno.

Le versioni console beneficeranno di tutti gli aggiornamenti attuali e futuri e delle correzioni che riceve la versione PC. Inoltre, tutte le versioni console e PC riceveranno un aggiornamento della voce fuori campo giapponese il 10 febbraio 2022.Di seguito una panoramica del titolo:

Il mondo di Heryon è dilaniato. Anni fa l’arrivo di una misteriosa forza aliena fece precipitare il pianeta in una guerra cataclismica senza fine, in cui sia la magia che la tecnologia furono scatenate nei modi più estremi e oscuri. Ora è emersa una minaccia ancor più grande: in un ignobile atto di guerra, gli invasori hanno diffuso la Corrosione, una malattia mortale che trasforma gli esseri viventi in ogni genere di abominio deforme. Un giovane soldato dovrà affrontare il suo destino e imbarcarsi in un viaggio epico che cambierà per sempre il fato di Heryon.

I giocatori si uniscono ai protagonisti Daryon e Selene nella loro ricerca personale per trovare una cura per una Corrosion che consuma tutto, mentre combattono battaglie a turni tattiche. La colonna sonora è composta da Cédric Menendez, con il contributo del leggendario compositore di RPG Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles).

Caratteristiche

Una storia avvincente, ricca di colpi di scena e momenti emozionanti

Un meraviglioso mondo fantasy da esplorare

Battaglie epiche con un sistema di combattimento strategico a turni unico

Personaggi carismatici e indimenticabili

Una splendida colonna sonora realizzata in collaborazione con Yasunori Mitsuda

Un sistema di produzione di elementi avanzato

Una bestia coraggiosa e adorabile con cui fare amicizia

