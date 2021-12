PlayStation 5: nuovi colori per pad e cover da gennaio

Sony ha presentato i nuovi colori che si uniranno alla famiglia degli accessori PlayStation 5: Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Ispirati alla galassia, si aggiungono ai colori dei controller wireless DualSense Cosmic Red e Midnight Black, e saranno lanciati a partire da gennaio 2022 presso i rivenditori aderenti.

Questo il video dei nuovi colori per i controller DualSense della PlayStation 5.

Vengono inoltre presentate nuove cover per console PS5 che si abbinano a tutti i colori del controller wireless DualSense ispirati alla galassia: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Per utilizzare queste nuove cover basta rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove: saranno disponibili sia per console con unità Blu-ray Disc Ultra HD che per le Digital Edition, e sono vendute separatamente dalla console PS5 e dal controller DualSense.

Le cover per console PS5 Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio 2022 presso i rivenditori aderenti nelle seguenti località: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia, Vietnam e Filippine.

Nel corso della prima metà del 2022, poi, arriveranno anche le cover Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple in queste stesse località. Ulteriori dettagli verranno annunciati non appena disponibili.

Qui sotto potete vedere il filmato delle cover PS5.