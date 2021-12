Power On: disponibile il documentario sulla storia di Xbox

Microsoft ha reso disponibile da oggi 13 dicembre Power On: The Story of Xbox, documentario che racconta i vent’anni della console. Annunciato proprio durante i festeggiamenti del ventesimo compleanno, è possibile vederla gratuitamente sul canale ufficiale YouTube Xbox.

La serie è composta da 6 episodi: The Renegades, The Valentine’s Day Massacre, And It Didn’t Turn On, Cool…Now What?, The Red Ring of Death e TV…Or Not TV.

Ogni episodio copre un capitolo diverso della storia di Xbox, dai suoi umili inizi all’interno di Microsoft, al design dietro il prototipo originale della console, alle sfide strazianti come il Red Ring of Death, al tentativo di Microsoft di acquisire Nintendo nel 2000, e molto altro ancora. Come scritto sulle pagine di Xbox Wire: “Questa docuseries sarà una passeggiata nostalgica lungo il viale dei ricordi per coloro che sono stati giocatori di Xbox fin dal primo giorno e una storia d’origine che apre gli occhi a coloro che sono nuovi al gaming.”

Tutti e sei gli episodi sono ora disponibili per la visione gratuita su una varietà di piattaforme video, tra cui Redbox, YouTube, IMDbTV, The Roku Channel, Microsoft Movies & TV e altre. La serie è disponibile in 30 lingue, tra cui anche l’italiano.

Per maggiori dettagli, potete visitare il sito di “Power On” qui e per saperne di più sulla creazione della docuserie.

Qui sotto potete vedere il primo episodio.