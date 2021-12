Disponibile la tastiera Vulcan TKL Pro Artic White di ROCCAT

ROCCAT, brand di periferiche PC di proprietà di Turtle Beach, annuncia oggi che la tastiera da gaming Vulcan TKL Pro per PC è disponibile in Arctic White. La Vulcan TKL Pro Arctic White rappresenta l’ultima aggiunta al pluri-premiato portfolio di tastiere gaming ROCCAT. La Vulcan TKL Pro Arctic White compatta è una tastiera PC per gamer alla ricerca di maggiore spazio di movimento per il mouse, dotata di Titan Optical Switch proprietari ROCCAT capaci di registrare il click fino a 40 volte più velocemente di una tastiera meccanica tradizionale, inoltre questa tastiera promette di essere estremamente longeva. La Vulcan TKL Arctic White mette inoltre a disposizione l’affascinante illuminazione AIMO RGB ed è disponibile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di €159,99.

René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach, ha dichiarato:

La serie Vulcan è la nostra gamma di tastiere più popolare, con una grande varietà di modelli essendo tastiere best-seller qui in Germania. Siamo entusiasti di espandere la lineup con la TKL Pro Arctic White perché i fan stavano aspettando di avere la tastiera più piccola da aggiungere ai loro setup Arctic White. Il suo design non assomiglia a nient’altro sul mercato e la sua qualità costruttiva garantisce a tutti i giocatori un’esperienza eccezionale.



La Vulcan TKL Pro White, come l’originale Vulcan Pro, è la perfetta combinazione di design innovativo e tecnologia, rendendola indispensabile per i giocatori che richiedono affidabilità e prestazioni. La Vulcan TKL Pro White monta gli Switch Titan Optical di ROCCAT, capaci di raggiungere un livello incredibili in termini di velocità e reattività, pur mantenendo la sensazione ‘meccanica’ nella pressione dei tasti. Gli Switch Titan Optical hanno inoltre una vita molto più lunga di un classico switch meccanico, raddoppiando il ciclo di vita a 100 milioni di click. L’elegante piastra in alluminio argento della Vulcan TLK Pro White rinforza anche la tastiera per una maggiore resistenza e durata e garantisce alla tastiera il suo inconfondibile look.