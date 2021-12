Naraka Bladepoint: annunciato il primo free weekend e tante altre novità

24 Entertainment, dello sviluppatore e operatore globale di giochi NetEase Games, è orgoglioso di aver ospitato il suo inaugurale Naraka Fest, che è stato caratterizzato da annunci emozionanti per Naraka Bladepoint, tra cui le prossime skin di Bruce Lee, i crossover con Fall Guys e Shadow Warrior, e tanto altro ancora. Oltre agli annunci fatti durante il Naraka Fest, 24 Entertainment ha annunciato che ci sarà un weekend gratuito per i nuovi giocatori a partire dal 17 dicembre.

Per celebrare un anno emozionante per il titolo, 24 Entertainment ha annunciato un weekend gratuito per i giocatori dal 17 dicembre alle 8 del mattino fino al 21 dicembre alle 8 del mattino. I nuovi giocatori saranno in grado di esplorare e imparare Naraka Bladepoint al loro ritmo, dato che il matchmaking sarà diviso tra i giocatori che già possiedono il gioco e quelli che lo provano per la prima volta.

Il momento clou del Naraka Fest è stata la rivelazione dell’evento crossover Bruce Lee / Naraka Bladepoint. I giocatori potranno indossare l’abbigliamento ufficiale di Bruce Lee con otto nuovi outfit in totale che prendono ispirazione dagli iconici film di Lee. Ci saranno otto skin di Bruce Lee disponibili per i precursori di Morus Island, con il primo drop in arrivo per i personaggi di Tianhai, Kurumi, Yueshan e Valda. I fan della filmografia di Bruce Lee riconosceranno immediatamente i look iconici de I 3 dell’Operazione Drago, Dalla Cina con Furore, Il furore della Cina colpisce ancora e la tuta gialla cult, preferita dai fan, de L’ultimo combattimento di Chen.



Gli abiti per i personaggi maschili saranno disponibili per Tarka Ji, Tianhai, Temulch e Yueshan. Nel progettare gli outfit di Bruce Lee per i personaggi femminili del gioco, 24 Entertainment si è ispirato ai movimenti fluidi e sfrenati di Lee e alle sue abilità marziali senza limiti. I giocatori possono sbloccare gli abiti per Viper Ning, Matari, Kurumi e Valda.