Classifica italiana: FIFA 22 torna in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quarantottesima settimana di questo 2021, dal 22 al 28 novembre. Dopo un periodo in cui FIFA 22 si è momentaneamente fatto da parte, lasciando il primo posto a titoli di prima fascia come Pokémon Diamante Lucente/Pokémon Perla Splendente, il calcistico di EA torna a guardare tutti dall’alto al basso, nella sua versione PlayStation 4. I Pokémon, con Diamante Lucente sono comunque secondi, mentre Just Dance 2022 in versione Switch chiude il podio. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Farming Simulator 22. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 POKEMON BRILLIANT DIAMOND* SWITCH

3 JUST DANCE 2022 SWITCH

4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

5 POKEMON SHINING PEARL* SWITCH

6 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

7 FIFA 22 SWITCH

8 MARIO PARTY SUPERSTARS* SWITCH

9 RING FIT ADVENTURE SWITCH

10 GRAND THEFT AUTO V PS4

CONSOLE

PC

1 FARMING SIMULATOR 22

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

4 GRAND THEFT AUTO V

5 PATHFINDER: KINGMAKER

6 XCOM 2

7 THE SIMS 4

8 JUMP FORCE

9 A PLAGUE TALE: INNOCENCE

10 F1 2021

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail