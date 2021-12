Scrapland Remastered: disponibile da oggi

Ci sono novità da parte di Mercurysteam, dopo il loro lavoro più famoso (Metroid ) quest’oggi annunciano il loro nuovo progetto: Scrapland Remastered.

Il titolo è un’avventura in terza persona ambientata in un lontano futuro sulla Terra. In questo futuro, solo i robot rimangono sul pianeta, e considerano gli umani come i mostri di cui sono fatti gli incubi.

Nel titolo muoverete D-Tritus, un nuovo arrivato che indagherà sui brutali omicidi commessi da un essere viscido, un essere umano disgustoso a piede libero nella città dei robot.

Controllate 15 personaggi diversi, ognuno con personalità eccentriche e abilità che metteranno alla prova la tua abilità e il tuo senso dell’umorismo.

Trova l’assassino umano che si è infiltrato nel mondo dei robot e termina la sua carriera criminale, se riesci a completare le oltre 140 missioni del gioco.

Pattuglia la città con la tua nave da combattimento preferita – Velocità, potenza di fuoco, contromisure, manovrabilità, resistenza… Puoi avere tutto, se ti sforzi.

Il titolo è disponibile da oggi per Steam