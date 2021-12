Trek to Yomi: una promessa intrecciata tra le lame

Ci sono novità da parte di Devolver Digital, quest’oggi è stato pubblicato un nuovo trailer dove ci viene mostrato Trek to Yomi. Il titolo era già stato annunciato durante l’evento di Devolver Digital di quest’anno.

Il titolo è un avventura che va oltre i confini della morte, di cui punti forti sono la grafica e lo stile di battagli classico. Tra gioco di ombre e lame insanguinate preparatevi a vivere un avventura unica. Come voto al suo Maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere la sua città e le persone che ama contro tutte le minacce. Di fronte alla tragedia e al dovere, il samurai solitario deve viaggiare oltre la vita e la morte per confrontarsi e decidere il suo cammino in avanti.

Il titolo arriverà nel 2022 e sarà disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, e Game Pass