I vincitori del Valorant Champions 2021

Gli Acend sono stati incoronati come campioni di Valorant alzando la prima coppa nello studio di Berlino dove si è tenuto il Valorant Champions 2021. Durante il torneo che ha concluso il primo anno competitivo dell’FPS tattico di Riot Games sedici squadre da tutto il mondo si sono sfidati all’ultimo colpo per arrivare al titolo e al montepremi per il primo posto di 350.000$ sul totale di 1 milione di dollari.

Dopo aver sconfitto sia i Secret che i Liquid 2-0 si poteva temere che anche la finale tra Gambit e Acend potesse essere un match poco avvincente, ma si è rivelata come una sfida che entra di tutto diritto nella storia di Valorant. I futuri campioni hanno dominato durante la prima mappa ma i Gambit sono riusciti a sottrarre i primi due punti del match al meglio di 5.

Con le spalle al muro e sul risultato di 2-1 gli Acend hanno compreso che la loro rimonta sarebbe stata dura ma una volta riusciti a sopravvivere su Icebox la situazione di parità gli ha permesso di riprendere il ritmo di gioco e di assicurarsi il Match point e poco dopo l’intera serie.

Il Valorant Champions 2021 è stato l’evento più grande del VCT, un campionato composto da diversi tornei, dal Masters Iceland al Masters Berlin. Il torneo è iniziato il primo dicembre e le fasi finali si sono concluse il 12. I risultati, i video e i dettagli delle singole partite sono disponibili su sito ufficiale di Valorant Esports.

