Assassin’s Creed Valhalla: annunciata nuova espansione

La leggenda di Eivor in Assassin’s Creed Valhalla continua ancora una volta, e Ubisoft ha fatto in modo che questa volta sia una svolta epocale per il guerriero. Infatti, oggi è stata annunciata una nuova espansione che sarà disponibile come prodotto a se stante, e si chiama Alba del Ragnarok, in arrivo il 10 marzo 2022, e già la premessa dovrebbe attirare l’attenzione. Il Ragnarok viene associato come la fine della storia nella mitologia norrena, e si parla di una grande guerra che avrebbe distrutto ogni cosa e nessuno si sarebbe salvato dalla carneficina. Ubisoft ci mostra le intenzioni che ha riguardanti l’espansione con una traccia:

Sviluppato da Ubisoft Sofia, L’alba del Ragnarok è la nuova espansione che continua l’Anno 2 con il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla. In questa espansione, Eivor deve accettare il destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanesco di Svartalfheim sta collassando e l’amato figlio di Odino, Baldr, è stato reso prigioniero dall’immortale gigante del fuoco Surtr. Ne L’alba del Ragnarok, potrai liberare nuovi poteri divini, proseguendo nella leggendaria saga vichinga lanciandoti in una ricerca disperata attraverso un mondo della mitologia norrena.

Ma le sorprese non finiscono qui, poiché oltre all’espansione, Ubisoft ha annunciato due Storie Crossover di Assassin’s Creed con Eivor e Kassandra, disponibili da domani, 14 dicembre. Entrambe gratuite per i possessori dei rispettivi giochi, con una storia per Assassin’s Creed Valhalla con Eivor e Kassandra e una per Assassin’s Creed Odyssey con Kassandra o Alexios. Si prospetta un finale con il botto, e se consideriamo che Ubisoft ha già in mente altri piani per il futuro del franchise, possiamo aspettarci di vedere prossimo anno grandi notizie e annunci riguardanti Assassin’s Creed Valhalla e la continuazione della saga. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e PC Windows attraverso Ubisoft Store e Store Epic Games.