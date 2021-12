Dying Light: un inverno ricco di contenuti

Ci sono novità da parte di Techland, il loro titolo Dying Light si arricchisce di contenuti unici per l’inverno. In attesa del secondo capitolo della saga in uscita per Febbraio 2022 il primo capitolo della saga si arricchisce di contenuti!.

Questo inverno porta 9 nuovi eventi ad Harran, la città dove si svolge il capitolo, e lo farà per il mese intero! Le festività invernali sono piene di nuovi nemici e premi. Aiutate i superstiti a prepararsi per le feste, avrete l’opportunità di vincere degli oggetti di pacchetti a pagamento.

Le festività invernali ad Harran saranno suddivise in due fasi e cominceranno con due eventi:

Il primo, The HyperMode , comporta una riduzione dei danni in seguito alle cadute: dal 9 dicembre. L’obiettivo è quello di uccidere nemici a mani nude.

, comporta una riduzione dei danni in seguito alle cadute: dal 9 dicembre. L’obiettivo è quello di uccidere nemici a mani nude. Il secondo, l’evento The Super Crane, dal 16 Dicembre. In questo evento il nostro obbiettivo e far cadere i non morti dai tetti.

La fase 1 delle festività invernali finirà il 23 dicembre e subito dopo daremo inizio alla fase 2, così piena di sorprese. Porteremo tanti nuovissimi eventi e introdurremo un nemico glaciale.

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti Le forze del male non riposano mai. Questa volta i dovrete affrontare un nuovo potente nemico, Lord Asmorod, con il suo esercito di inediti nemici di tipo scheletro. Sconfiggetelo per ottenere la Bacchetta Magica, che vi permetterà di controllare la magia siderale e mettere fine al mistero di Anat!

L’aggiornamento del DLC Hellraid include anche nuove aree per la mappa e due inedite missioni piene di scheletri. Combattete in queste nuove aree dello scriptorium per fermare il rituale oscuro!

Il nuovo aggiornamento di Hellraid è già disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno già acquistato il DLC Hellraid.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC