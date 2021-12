Warner Bros Games: annunciati aggiornamenti per Mortal Kombat Mobile e Injustice 2 Mobile

Warner Bros Games ha annunciato un grande aggiornamento per entrambi i giochi di NetherRealm Studios, la quale è felice di collaborare con la compagnia per dare popolarità ad entrambi i titoli. Per quanto riguarda Mortal Kombat Mobile, l’aggiornamento prevede una lista corposa di content:

Torre della Regina oscura (subito disponibile): la nuova Torre della Regina oscura si trova nel passato durante la guerra Edeniana, quando il Regno Esterno invase Edenia.

la nuova Torre della Regina oscura si trova nel passato durante la guerra Edeniana, quando il Regno Esterno invase Edenia. Brutality (subito disponibili) : le varianti Diamante di Mileena e Jax ora hanno le Brutality versione mobile.

: le varianti Diamante di Mileena e Jax ora hanno le Brutality versione mobile. Calendario dell’avvento di Hanzo (14-25 dicembre) : come regalo speciale per le feste, i giocatori potranno accedere ogni giorno e ricevere un dono misterioso di gioco, ciascuno migliore del precedente.

: come regalo speciale per le feste, i giocatori potranno accedere ogni giorno e ricevere un dono misterioso di gioco, ciascuno migliore del precedente. Miglioramenti e ottimizzazioni varie (subito disponibili): i giocatori ora potranno migliorare la propria collezione più rapidamente usando le barre per migliorare i personaggi e gli attacchi speciali di parecchi livelli in una volta sola.

Mentre per il secondo, Injustice 2 Mobile, abbiamo tante novità, come per esempio l’arrivo di Mister Freeze come personaggio leggendario. Lo storico antagonista di Batman è pronto a congelare chiunque si metta nel suo cammino, e con il suo arrivo inizia una nuova serie di eventi a tema ghiaccio.

Evento Incursione solitaria: Sotto ghiaccio! (presto in arrivo): Mister Freeze sta radunando alcune vecchie conoscenze e sta risvegliando il suo esercito dalla criostasi per rubare risorse che gli serviranno per curare la sua adorata moglie, Nora.

sta radunando alcune vecchie conoscenze e sta risvegliando il suo esercito dalla criostasi per rubare risorse che gli serviranno per curare la sua adorata moglie, Nora. Artefatti criogenici (presto in arrivo) : i nuovi artefatti criogenici aiuteranno i giocatori a sconfiggere Mister Freeze e la sua squadra di boss criogenici durante l’evento Sotto ghiaccio.

: i nuovi artefatti criogenici aiuteranno i giocatori a sconfiggere e la sua squadra di boss criogenici durante l’evento Sotto ghiaccio. Regali GRATIS per le feste (presto in arrivo): il calendario della Redenzione di Mister Freeze è pieno di sorprese.

Queste grandi sorprese saranno disponibili il prima possibile per i giocatori, e Warner Bros Games e NetherRealm Studios non vogliono farvi attendere troppo a lungo.