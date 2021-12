Rainbow Six Siege: arriva l’evento Snow Brawl

Il fatto che Rainbow Six Siege avrebbe ricevuto un evento per le feste natalizie era ovvio, ma tutti erano stranamente stupiti che non ci fossero stati aggiornamenti o annunci di alcun tipo. Ora potete stare tranquilli, perché i ragazzi di Ubisoft e di Ubisoft Montreal vi hanno sentito e hanno il rimedio giusto: a partire da domani fino al 4 gennaio il gioco si coprirà di bianco nell’evento Snow Brawl, e tra le innovazioni hanno presentato una modalità cattura la bandiera, in cui si dovrà conquistare una bandierina e riportarla nella propria base per segnare un punto e così via. La descrizione dell’evento è la seguente:

“Equipaggiati con palle di neve infinite come arma principale e con il Lanciatore Snowblast come arma secondaria, potrai divertirti combattendo in una mappa Chalet rivisitata. Le bandiere possono essere lasciate dal portatore o conquistate abbattendo chi le trasporta. Le bandiere cadute possono essere raccolte e riportate alla propria base. Se venite colpiti tre volte, tornate al luogo di rientro. Potenziamenti disponibili sulla mappa comprendono: velocità di corsa, ritmo di fuoco, munizioni pugni d’aria e pack salute. Vince la squadra con più punti alla fine del round di 10 minuti. In caso di pareggio iniziano i supplementari e vince la prima squadra che fa un punto.”

Non solo: l’aggiornamento porta anche novità per quanto riguarda La Collezione Snow Brawl, la quale ha 45 oggetti invernali che comprendono uniformi, caschi, skin per le armi a tema e una Card Operatore per le squadre Tempeste Arancioni e Lame Blu. Tutto quanto sembra fatto apposta per poter dare una grande sensazione di felicità per i giocatori di Rainbow Six Siege, i quali avranno un grande evento con cui gareggiare e competere tra di loro. L’aggiornamento arriverà domani sera, quindi non perdetevelo se siete fan sfegatati del titolo di Ubisoft.