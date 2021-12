Bully 2: il reveal era atteso ai The Game Awards 2021?

In occasione dei The Game Award 2021 ci son ostati sicuramente alcuni reveal che hanno lasciato gli spettatori a bocca aperta. A quanto pare però, all’appello manca un altro reveal che sarebbe dovuto andare in scena durante l’evento tenuto da Geoff Keighley. Stando all’insider Tom Henderson infatti, Rockstar Games avrebbe potuto annunciare niente poco di meno che Bully 2.

“Bully 2 era previsto come una potenziale rivelazione a sorpresa a The Game Awards la scorsa settimana dopo che ad alcune persone è stato mostrato del materiale che alludeva a reveal ravvicinato. Le informazioni sono un po’ sfocate al momento, e devo essere piuttosto vago qui, ma se sentirò di più ne parlerò. Alcune persone hanno visto una “versione riproducibile” solo un paio di settimane prima di TGA (non la versione predefinita). Come ho detto, le informazioni sono come un ATM sfocato. Ma ho pensato che valesse la pena riferirle perché c’è sicuramente qualcosa che “sta succedendo” con la serie.”

L’ultimo rumor legato all’attesissimo gioco risale a diversi mesi fa e parla di titolo cancellato nel 2017. Siamo anche in attesa di capire se arriveranno notizie concrete anche su Grand Theft Auto 6. Non appena giungeranno nuove indiscrezioni o informazioni, ve le riporteremo sul nostro sito.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021