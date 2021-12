Gotham Knights: la serie tv ispirata al gioco è in produzione

L’elenco delle serie televisive ispirate alla DC Comics della CW potrebbe diventare un po’ più grande. Ispirato dal videogioco in arrivo prossimo anno, è stato annunciato che la rete sta sviluppando Gotham Knights, una serie che seguirà il figlio di Bruce Wayne mentre si allea con i figli di vari cattivi di Batman dopo l’omicidio di Batman. La serie è stata sviluppata dagli scrittori di Batwoman Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, anche se la serie non è uno spin-off di Batwoman né è collegata al progetto della Warner Bros. Games chiamato anche Gotham Knights. La logline ufficiale della serie Gotham Knights recita: “Sulla scia dell’omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Crociato Occulto. E poiché la città criminali più ricercati, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi. Ma in una Gotham senza alcun Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città precipita nel più pericoloso che sia mai stato. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati come questo squadra di fuggitivi mal assortiti diventerà la sua prossima generazione di salvatori”. Gotham Knights sarà prodotto da Warner Bros. Television e Berlanti Productions, come nel caso delle altre serie DC su The CW. Fiveash, Stoteraux e Abrams stanno scrivendo la sceneggiatura mentre Fiveash e Stoteraux saranno i produttori esecutivi con Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden di Berlanti Productions. Abrams sarà co-produttore esecutivo. Fiveash e Stoteraux attualmente sono produttori esecutivi di Batwoman e hanno crediti per Gotham, Krypton e The Vampire Diaries. Abrams ha scritto per Batwoman, Supergirl e All American su The CW. Gotham Knights è solo l’ultima serie DC per The CW. Non vediamo l’ora di scoprire di più riguardo a questo grande capolavoro in arrivo nel prossimo futuro.