GamesVillage Awards 2021 LIVE: annunceremo i nostri premi in diretta su Twitch

Ogni anno GamesVillage ha proclamato i vincitori dei GamesVillage Awards con un articolo pubblicato sul sito (qui tutti i vincitori dell’edizione 2020), ma quest’anno abbiamo deciso di fare le cose in grande. Oggi, mercoledì 15 dicembre, si terranno sul nostro canale Twitch i GamesVillage Awards 2021 LIVE. La diretta avrà inizio alle ore 18:00!

Durante il livestreaming, il coordinatore editoriale Domenico De Rosa e il vice-direttore Marco Lucio Papaleo (MLP) annunceranno i vincitori delle varie categorie in gara, fino ad arrivare alla proclamazione del Game of the Year dei GamesVillage Awards 2021. Come ogni anno, i premi sono stati assegnati dai membri della nostra redazione, riunitasi per l’occasione per eleggere il vincitore di ogni categoria.

Di seguito vi condividiamo i 5 giochi candidati al GamesVillage Awards Game of the Year 2021:

It Takes Two

Forza Horizon 5

Returnal

Metroid Dread

Deathloop

Come sempre, gli spettatori saranno parte importante del nostre evento e avranno la possibilità di commentare i premi assegnati, fare pronostici e partecipare ai nostri sondaggi. Vi aspettiamo in tanti non mancate!