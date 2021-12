DNF Duel: ecco il nuovo combattente

Ultimamente, Nexon e Arc System Works hanno condiviso tutta una serie di video trailer che presentano, sia concettualmente che in termini di gameplay, alcuni dei combattenti che saranno giocabili una volta uscito il nuovo picchiaduro DNF Duel. Di recente, abbiamo potuto osservare i trailer riferiti all’Hitman e al Ranger. Oggi, invece, il video sarà relativo al Cavaliere del Drago.

Ecco quanto viene riassunto del personaggio al di sotto del trailer in questione:

L’erede dei Draghi è arrivata! Ammirate il Cavaliere del Drago che combatte fianco a fianco con il suo draghetto, Astra, mentre riveste l’importante ruolo di dominatrice definitiva dei cieli.



Questo nuovo personaggio di DNF Duel può contare sulla collaborazione con Astra, il drago, con cui sarà possibile effettuare combo micidiali per mettere in difficoltà i combattenti dell’altra metà del ring.

Sempre animato in stile anime, un po’ come Guilty Gear Strive, DNF Duel è il nuovo picchiaduro di Arc System Works e uscirà, molto probabilmente, nel corso del prossimo anno, ovvero nel 2022. Il titolo, inoltre, uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Un’open beta test per PlayStation 4 e PlayStation 5 verrà aperta dalla software house e sarà giocabile tra il 17 e il 20 dicembre 2021.

Per saperne di più, di seguito troverete il trailer di presentazione di Dragon Knight, ovvero il Cavaliere del Drago: