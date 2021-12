Call of Duty: Festive Fervor è disponibile dal 17 dicembre in Vanguard e Warzone

Activision ha annunciato un evento Call of Duty Vanguard e Warzone a tema natalizio intitolato Festive Fervor. A partire dal 17 dicembre, includerà modalità a tempo limitato, eventi, premi e funzionalità fino al nuovo anno insieme a numerosi sconti sui pacchetti classici e nuove offerte a tema festivo. Krampus arriverà su Vanguard e Warzone, così come gli elfi assassini.

L’evento principale incaricherà i giocatori di completare le sfide Festive Fervor per ottenere ricompense. Ci saranno 13 oggetti in palio, incluso un epico progetto per completare tutte e sei le sfide Vanguard o Warzone Pacific. Activision sta inoltre pianificando una promozione per l’accesso gratuito multiplayer di Call of Duty Vanguard dal 16 al 21 dicembre. Call of Duty: Vanguard e Warzone Season 1 sono stati lanciati l’8 dicembre dopo una settimana di ritardo. L’aggiornamento Pacific di Warzone ha segnato il più grande cambiamento per il gioco battle royale dalla sua versione di marzo 2020, sostituendo la sua mappa di lancio Verdansk con una nuova chiamata Caldera. Di seguito una panoramica di Vanguard tramite il sito ufficiale PlayStation:

In Call of Duty: Vanguard, i giocatori vivranno i combattimenti attraverso gli occhi degli eroi della Seconda guerra mondiale e assisteranno ai fatidici eventi che li hanno uniti. Sviluppato da Sledgehammer Games, Vanguard racconta una storia avvincente, con dei soldati scelti provenienti da diversi paesi e con storie differenti alle spalle, che affrontano insieme la più grave minaccia mondiale, cambiando le sorti della guerra e gettando le basi per quelle che oggi conosciamo come forze speciali.

Attraverso lo straordinario viaggio di questi valorosi soldati, i giocatori vivranno alcune delle grandi battaglie che hanno influenzato le sorti della Seconda guerra mondiale, mentre combatteranno per la vittoria in vari scenari di guerra tra cui il fronte orientale e occidentale in Europa, il Pacifico e il Nord africa. Questa è la loro storia.

Call of Duty: Vanguard e Warzone sono disponibili su Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.