Call of Duty Vanguard è il titolo più venduto di novembre?

Novembre è stato un mese piuttosto impegnativo sotto il punto di vista delle uscite videoludiche. Nonostante abbiamo vissuto un atto decisamente fiacco, il mese di novembre ci ha presentato parecchie uscite interessanti, come Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Shin Megami Tensei V e molti altri.

Non solo grandi successi a novembre, in quanto quello è stato anche il mese in cui è uscito Battlefield 2042, il quale ha ricevuto non poco astio da parte, soprattutto, del pubblico di fan. A proposito dei videogiochi che hanno fatto la loro comparsa a novembre, Mat Piscatella di NPD Group ha fornito delle informazioni, tramite Twitter, inerenti alle vendite di ciascun gioco negli Stati Uniti d’America.

Ecco quanto affermato da Matt Piscatella nei riguardi di Call of Duty Vanguard (qui per la recensione):

Call of Duty Vanguard ha debuttato come videogioco che ha totalizzato il maggior numero di vendite a novembre ed è subito divenuto il secondo gioco più venduto del 2021. Questo è il 14esimo anno consecutivo in cui un Call of Duty si è classificato come uno dei giochi più venduti del mese.

Quanto detto dello sparatutto in prima persona di Sledgehammer e Activision, tuttavia, non vale per Battlefield 2042 di Electronic Arts (di cui abbiamo anche svolto la recensione):

Battlefield 2042 è uscito divenendo il secondo gioco più venduto di novembre, sia su PlayStation che su Xbox, raggiungendo la sesta posizione nella classifica integrale delle vendite effettuate 2021.

Altro discorso ancora va fatto per l’ottimo Forza Horizon 5, del quale Matt Piscatella afferma quanto segue:

Forza Horizon 5 ha stabilito un nuovo record di vendite per il franchise (includendo anche i giochi Forza Motorsport) ed è riuscito a posizionarsi al quarto posto della classifica di vendita di novembre. Forza Horizon 5 di Playground Games si è guadagnato il terzo posto sulle piattaforme Xbox.

Infine, l’ultimo commento di Piscatella ha riguardato il JRPG di Atlus, ovvero Shin Megami Tensei V (cliccate qui per vedere che cosa ne pensiamo):