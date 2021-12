Granblue Fantasy Relink: confermata la versione PC

Cygames ha rivelato un nuovo teaser di gioco per il suo prossimo gioco di ruolo d’azione Granblue Fantasy: Relink. Verrà lanciato nel 2022, lo sviluppatore ha anche confermato una versione per PC insieme a PS4 e PS5. Basato sul popolare gioco mobile gacha dell’azienda, Granblue Fantasy: il gioco vede Gran/Djeeta insieme a Lyria mentre esplorano lo Zegagrande Skydom. Per maggiori informazioni sull’IP potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Modalità di gioco

Storia principale

Scoprite cosa sta succedendo allo Zegagrande Skydom in questa emozionante avventura per giocatore singolo basata sulla narrativa. Un nuovo capitolo di Granblue Fantasy si apre nei cieli di Zegagrande. Personalizzate e sviluppate personaggi, raccogliendo tesori e molto altro ancora.

Missioni

Avanzate nella storia principale per sbloccare nuovi contenuti, che supportano la modalità cooperativa online fino a quattro giocatori. Usate gli oggetti e l’esperienza che ottenuta nel corso del tuo viaggio per affrontare una serie di battaglie impegnative. Visitate la lobby online di una città per chattare e interagire con altri giocatori. Le missioni possono essere svolte da soli con l’aiuto di alleati controllati dalla CPU.

Mondo

Benvenuti allo Zegagrande Skydom

La leggendaria Isola degli Astrali, Estalucia, è ancora là fuori, in attesa di accogliervi intrepidi viaggiatori. Ma fino ad allora, il viaggio continua nei cieli a ovest, dove si svolgerà una nuova storia.

Il Regno del Cielo

Il Regno del Cielo ospita numerose isole e la loro gente. Quattro razze si sono unite per plasmare la civiltà.

Insieme a Gran/Djeeta e Lyria, altri personaggi confermati includono Katalina, Lancillotto, Percival, Siegfried, Rosetta, Charlotta, Euiggen e molti altri. Ognuno ha il proprio stile di combattimento unico e abilità da personalizzare. Granblue Fantasy: Relink verrà lanciato nel 2022 per PS5, PS4 e PC. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e gameplay nei prossimi mesi.