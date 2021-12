Giocabilità e grafica: perché sono importanti oggi?

Un successo planetario, divenuto tale in poco meno di un ventennio. Stiamo parlando del gaming moderno, che dall’anno 2000 in poi ha cambiato completamente le nostre vite, o meglio, il nostro modo di impiegare il tempo libero a disposizione; oggi nel caso in cui abbiamo qualche ora tutta per noi ecco che decidiamo di dedicarla ai GdR più belli presenti sul web e a tanto altro ancora. Ed è normale, perché l’offerta ludica presente online è di altissima qualità. Ma come mai? Quali sono gli aspetti che fanno la differenza? Siamo pronti a farvi un elenco, anche se breve e conciso, ma non per questo di poco valore.

Un’avventura vissuta in prima persona è tale se…

Giocabilità e grafica oggi sono due aspetti fondamentali quando c’è di mezzo l’universo ludico di ultima generazione, che tra i suoi passatempi annovera siti casinò che offrono giri gratis e non solo. Perché? Perché permettono al player di turno non solo di immedesimarsi durante l’avventura che sta vivendo in prima persona ma anche di godere di un’esperienza a tutto tondo che non lascia alcun spazio all’immaginazione. E forse questa è la cosa più bella, perché, se ci pensate, ciò sta a significare che la tecnologia è arrivata a un punto tale per cui nuovi mondi sono davvero possibili, ovviamente nuovi mondi ludici! Insomma, il successo del gaming moderno dipende quasi tutto da loro, da giocabilità e grafica. Diciamo quasi tutto, perché ci sarebbe almeno un altro aspetto di cui tenere conto, ed è quello che ha a che fare con la personalizzazione.

Ispirarsi al reale fa tutta la differenza del caso

Proviamo a spiegarci meglio: attraverso la personalizzazione, ossia la possibilità di far fare al personaggio da noi personificato quel che vogliamo, il livello di rappresentazione ispirata al reale raggiunge l’apice, e l’apice lo raggiunge anche quel videogame o quel passatempo presente sul web con cui vogliamo metterci alla prova. Di conseguenza l’azienda che ha ben operato nel settore dell’entertainment conosce un successo che può durare più anni; pensate ad esempio alla Blizzard Entertainment con World of Warcraft, videogioco MMORPG d’azione del 2004 che anche nel 2021 continua a riscuotere ottimi consensi. Al di là degli upgrade indispensabili per ridisegnare continuamente l’universo di WoW, è bastato puntare tutto su quest e raid ad hoc, costumi e armamenti sempre nuovi ed ecco che il giocatore, quando può, non vede l’ora di “expare”, come si dice in gergo, il proprio personaggio.