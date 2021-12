Xbox Game Pass: in arrivo altri nove titoli?

Un nuovissimo lotto di videogiochi è in arrivo sul formidabile Xbox Game Pass di Microsoft. La notizia arriva direttamente dal canale YouTube di Xbox On, in cui veniamo a sapere che il già citato lotto è costituito da ben nove nuovi titoli che potranno essere liberamente giocati dagli abbonati, sia su PC che su Xbox.

Le nuove e numerose aggiunte al catalogo dovrebbero arrivare il giorno 16 dicembre 2021 e, tra queste, si annoverano anche alcune perle videoludiche. Il 16 dicembre, infatti, i giocatori più navigati potranno aspettarsi l’arrivo di Mortal Kombat 11, il nuovo The Gunk (che si è mostrato in un gameplay proprio stamani) e Firewatch.

Per i più piccini, invece, la scelta potrà ricadere su Ben 10, Paw Patrol e Race with Ryan. In generale, però, la lista completa dei videogiochi in arrivo su Xbox Game Pass è la seguente:

Ben 10: Power Trip;

Broken Age;

Firewatch;

The Gunk;

Lake;

Mortal Kombat 11;

Paw Patrol: i Supercuccioli salvano Adventure Bay;

Race with Ryan;

Transformers: Battlegrounds.

Dato che l’elenco dei giochi ci è stato fornito dal canale di YouTube di Xbox On e non da quello ufficiale di Microsoft, potrebbe anche darsi che i titoli previsti per la seconda metà del mese di dicembre siano anche di più, dato che questi risultano essere rumor (sebbene particolarmente fondati). In attesa di scoprire maggiori informazioni, noi vi ricordiamo di vedere il video che illustra le uscite di Xbox Game Pass di dicembre 2021.