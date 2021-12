Chocobo GP arriva dal 10 marzo 2022

Chocobo GP, il kartodromo Final Fantasy di Square Enix, è stato confermato, con un trailer, per il 10 marzo 2022. Il titolo in stile Mario Kart, sarà un’esclusiva per Switch e presenterà una serie di percorsi ambientati all’interno e nei dintorni di Final Fantasy con una modalità storia, tornei a eliminazione diretta per 64 giocatori, Time Attacks e varie altre modalità mi aspetterei di vedere in un kart racer.

Ci sarà anche una versione del gioco da scaricare gratuitamente, Chocobo GP Lite. Questa versione permetterà ai giocatori di accedere alla modalità Prologo della storia e consentirà anche a coloro che non hanno il gioco completo di partecipare in multiplayer (online e locale, a quanto pare) se ospitati da un amico che ha acquistato il titolo. I dati di salvataggio (sia gli oggetti che la valuta) dalla versione Lite verranno trasferiti alla versione completa se si sceglie di eseguire l’aggiornamento, e i possessori della versione Lite possono anche accedere ai con 64 giocatori ma in modalità Trial. Di seguito una panoramica delle caratteristiche che saranno presenti in Chocobo GP:

Preparatevi a una nuova esperienza di corsa con decine di Chocobo, completi di abilità e varianti uniche. Equipaggiate Magicite e sbaragliate la concorrenza in diversi circuiti familiari nelle modalità multi giocatore offline e online. Gareggiate nei tornei e diventate il campione GP.



Varie modalità di gioco: potrete provare varie modalità, come la Storia o la Gara personalizzata. Oppure anche divertirvi nelle gare di sopravvivenza a eliminazione diretta, che supporta fino a 64 giocatori. Alcune modalità avranno anche il multiplayer locale o online.

Circuiti emozionanti: gareggerete su varie piste che prendono ispirazione dalle serie Chocobo e Final Fantasy, tra cui il Circuito di prova di Cid, le strade di Alexandria e Zozo e il Gold Saucer.

Dei personaggi indimenticabili: potrete scegliere tra una vasta serie di personaggi della serie Chocobo.

Magilite magica: se raccogliete la Magilite dentro le Magicuova sparse per le varie piste, potrete ottenere delle magie, come Ignis e Aero.

Chocobo GP sarà disponibile da 10 marzo 2022 su Nintendo Switch.