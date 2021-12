Arcadegeddon: arriva l’aggiornamento autunnale

Arcadegeddon si aggiorna dopo mesi e mesi di accesso anticipato, e porta con sé tante novità fresche che i giocatori apprezzeranno. Come ben sapete, il gioco è ancora in accesso anticipato, poiché i ragazzi di IllFonic sospettano che il rilascio ufficiale sarà prossimo anno, ma prima di allora devono comunque aggiornare il titolo nel migliore dei modi. Uno di questi è l’aggiunta della localizzazione: ebbene si, potrete finalmente usare la lingua italiana nel titolo, e sebbene sia una sorta di prototipo e potranno migliorare sensibilmente il tutto, è un passo notevole che li porterà in futuro a localizzare al meglio il gioco completo. Ottenere la localizzazione e il crossplay in anticipo ha comportato un piccolo costo, ma i test di Accesso Anticipato di IllFonic hanno mostrato che sarebbe stato un vantaggio per il titolo renderlo disponibile ora rispetto a tenerlo per il dayone. Gli ultimi capibanda, Flexy e Lexy, hanno bisogno di più tempo e non saranno presenti nell’aggiornamento autunnale. IlFonic vuole essere certa che tutte le funzionalità del gioco offrano la massima qualità prima di essere rilasciate nel titolo in Accesso Anticipato. Parlando di cose più incentrate sull’aggiornamento, i giocatori di Arcadegeddon ora possono andare nella Sala Giochi di Gille e scoprire tutte le novità dell’aggiornamento autunnale. Arcadegeddon ora avrà una modalità offline e sistemi combo. C’è anche uno skybox dinamico, e una maniera per notarlo è che cambia man mano che aumenti la difficoltà della corsa. C’è un nuovo Demone Capo Principe per sfidarti, insieme a un nuovo nemico, la Strega Glitch. Non è molto, ma sicuramente si tratta di onesto lavoro che sicuramente li eleverà nella schedule dei piani futuro. Questo è il primo step per una grande riuscita per quanto riguarda l’uscita ufficiale del gioco, e prossimo anno ci aspettiamo di vedere ulteriori aggiornamenti mirati a migliorare il gioco.