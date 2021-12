GTA Online: con “The Contract” arrivano nuove stazioni radio e molto di più!

Dopo che la settimana scorsa è arrivato l’annuncio da parte di Rockstar Games di un nuovo aggiornamento per GTA Online (“The Contract“), la software house è lieta di annunciare l’arrivo di un’ondata di nuova musica coinvolgente che sta per travolgere Los Santos.

In GTA Online, infatti, con il nuovo aggiornamento, è stata introdotta un’inedita stazione radio, oltre ad alcune aggiunte speciali a due delle radio hip hop più amate della città e nuovi pezzi di Dr. Dre (una delle guest di The Contract) in esclusiva, tutto a partire dal 15 dicembre.

La nuova stazione che potrete ascoltare per le strade della città è MOTOMAMI Los Santos, gestita con cura da Rosalìa e da Arca, che collaborano entrambi con Rockstar da parecchio tempo offrendo una selezione musicale molto variegata, con artisti come Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers e Aventura.

Su MOTOMAMI sarà altresì ascoltare l’ultimo brano di Rosalìa dal suo album in arrivo, dal nome “La Fama”, per cui hanno collaborato anche i The Weeknd, Arca e Bad Gyal direttamente dal The Music Locker.

Due stazioni verranno completamente rinnovate: su Radio Los Santos, Big Boy ci delizierà con nuova musica in esclusiva, che includerà pezzi di Hit-Boy, Freddie Gibbs in collaborazione con Pusha T, TiaCorine e Kenny Beats, Rich the Kid, Offset, Mozzy e YG, oltre a brani di Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black e altri. Big Boy avrà inoltre, come ospiti speciali, Mike Dean e ScHoolboy Q.

Infine, Radio Los Santos vedrà il debutto del singolo tratto da un EP che uscirà presto per Circoloco Records: “Let’s Get It”, il nuovissimo brano di ScHoolboy Q prodotto da Nez. Oltre alla nuova traccia in arrivo sulla stazione radio, un altro brano prodotto da Nez e presente nell’EP, “You Wanna”, è disponibile su una chiavetta USB ufficiale collezionabile di Circoloco Records, oltre a una seconda chiavetta contenente “Let’s Get it”.

Il terzo pezzo dell’EP, “Freaks”, di Nez in collaborazione con Moodymann e Gangsta Boo è già incluso come parte del “Kenny’s Backyard Boogie Mix” dell’aggiornamento Los Santos Tuners dell’estate scorsa. I giocatori potranno ascoltare le tre canzoni in esclusiva in GTA Online fino all’uscita dell’EP per CircoLoco Records all’inizio del prossimo anno. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale di Rockstar Games.