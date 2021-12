Genshin Impact: nuovo trailer sulle abilità di Arataki Itto

Genshin Impact è diventato ormai uno dei titoli mobile più popolari durante l’ultimo anno tanto da vincere il premio come miglior gioco mobile ai The Game Awards 2021. Durante l’evento è stato presentato per la prima volta il nuovo personaggio a cinque stelle Arataki Itto. Di recente è stata pubblicata una presentazione su Gorou, il personaggio a quattro stelle, coinvolto fin da subito nella Guerra di Inazuma, che sarà presente nel banner di Itto.

miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer su Itto, intitolato Superhuman God, che presenta le abilità del personaggio. Nel video vediamo la potenza e la velocità del personaggio nel maneggiare ogni tipo di claymore dalla spada alla mazza ferrata. Per come è descritto dal trailer, Itto sembra un dps (damage per second) grazie alla sua potenza di attacco. Con un normal attack esegue fino a 4 colpi consecutivi. Quando il suo 4° attacco colpisce gli avversari, Itto guadagnerà 2 accumuli di Superlative Superstrength; con elemental skill, lancia Ush infliggendo Geo DMG agli avversari.

La versione 2.3 include una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.