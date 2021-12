Nintendo Switch: vendite insuperabili nel mese di novembre in America

Nintendo Switch è stato il sistema di videogiochi più venduto del novembre 2021 negli Stati Uniti, poiché Nintendo ha venduto 1,13 milioni di unità console, secondo i dati del gruppo NPD. Il dispositivo ibrido di Nintendo è stata la console per videogiochi più venduta per 35 degli ultimi 36 mesi, con il periodo del Ringraziamento 2021 responsabile di 550.000 vendite. Il successo di novembre per Nintendo non dovrebbe essere troppo sorprendente, poiché la società aveva sia nuovi sistemi Switch che giochi disponibili nel quarto trimestre dell’anno che potrebbero aumentare le vendite. Il modello OLED di Nintendo Switch è una versione aggiornata della console progettata per attirare le persone che preferiscono la natura portatile della console, mentre giochi come Metroid Dread, Mario Party Superstars, Shin Megani Tensei V e i remake di Pokemon Diamante e Perla sono stati destinato ad aiutare a spostare verso l’alto i numeri di vendita delle console. Sebbene sia stato un buon mese per Nintendo, i numeri delle vendite hanno mostrato un calo rispetto ai record di novembre 2020. La spesa dei consumatori in hardware, contenuti e accessori per videogiochi è diminuita del 10% e ha totalizzato $ 6,3 miliardi, mentre le vendite in dollari di hardware per videogiochi sono diminuite del 38% rispetto a novembre 2020, a $ 883 milioni. Il calo dei numeri hardware, il più basso da novembre 2016, può essere in parte attribuito alla carenza di chip in tutto il mondo che ha portato alla mancanza di console disponibili per Nintendo, Microsoft e Sony. Nel complesso, il 2021 è stato molto buono per i numeri di vendita di Switch, con Nintendo che ha notato ad agosto di aver venduto oltre 89 milioni di console Switch, con 20 milioni di vendite provenienti dal solo Giappone. A novembre, le vendite erano salite a 93 milioni di unità vendute sui normali modelli Switch, Switch Lite e Switch OLED, quindi ci possiamo solo chiedere quanto aumenteranno i prossimi mesi.