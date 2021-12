Phantom Breaker Omnia: svelata la data d’uscita

Il publisher Rocket Panda Games e lo sviluppatore MAGES sono lieti di annunciare che Phantom Breaker: Omnia, l’ultimo capitolo dell’amata saga di combattimento anime in 2D, arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam (PC) il 15 marzo 2022 al prezzo consigliato di €39,99. Il team ha presentato un nuovo trailer insieme all’annuncio, disponibile da come potete vedere in calce alla notizia.

Phantom Breaker: Omnia è uno strabiliante aggiornamento di Phantom Breaker: Extra, un gioco di combattimento anime in 2D distribuito solo in Giappone nel 2011. Per la prima volta nella storia della serie, il capitolo sarà disponibile per il pubblico occidentale, inclusi nuovi personaggi, grafica completamente in HD e molto altro!

M. Panda, dirigente panda e co-fondatore di Rocket Panda Games, ha dichiarato:

Oggi, il team è entusiasta di annunciare la data di uscita di Phantom Breaker: Omnia. L’aggiunta di nuovi personaggi, funzionalità e aggiornamenti al gioco ha richiesto più tempo del previsto, ma trattandosi della nostra prima autopubblicazione volevamo produrre il gioco al meglio delle nostre capacità. Il progetto Phantom Breaker: Omnia si è esteso ben oltre il semplice porting e si è trasformato in un’esperienza di gioco potenziata e completa. I nostri cuori batteranno forte il prossimo marzo!

Phantom Breaker: Omnia sarà il primo gioco di combattimento della serie a essere distribuito in Occidente dopo il fortunato lancio, avvenuto nel 2013, dello spin-off picchiaduro a scorrimento orizzontale in 2D Phantom Breaker: Battle Grounds, che ha venduto oltre 400.000 copie.

Nel gioco, un uomo misterioso, conosciuto solamente come “Phantom”, è apparso a Tokyo, la capitale del Giappone, e ha iniziato a plagiare vulnerabili adolescenti, istigandoli a combattersi a vicenda donando loro armi mistiche estremamente potenti conosciute come “Fu-mension Artifacts“. In cambio, ha promesso di esaudire i desideri di coloro che sopravviveranno. Gli aspri scontri tra questi manufatti hanno provocato stravolgimenti spazio-temporali che hanno minato l’integrità dei confini che separano gli universi paralleli. Il crollo di questi universi paralleli porterebbe alla rottura del sigillo, liberando i poteri distruttivi di Phantom.