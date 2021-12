System Shock: Prime Matter e Nightive Studios uniscono le forze per portare il remake sul mercato

Prime Matter e Nightdive Studios stanno collaborando per l’uscita dell’action-adventure sci-fi System Shock; il remake di Nightdive Studios dell’acclamato videogioco immersivo in prima persona. Ambientato su una stazione spaziale abbandonata, i giocatori devono sopravvivere in un ambiente ostile e sconfiggere SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network), una malvagia intelligenza artificiale determinata a distruggere l’umanità.

Il nuovo System Shock è un remake a tutti gli effetti dell’originale del 1994, che abbina il suo amato gameplay di base a una nuovissima grafica HD, controlli aggiornati, un’interfaccia rinnovata e suoni e musica rimasterizzati. L’accordo di pubblicazione e distribuzione globale porterà il gioco su PC e console il prossimo anno.

Stephen Kick, Founder e CEO di Nightdive Studios, ha dichiarato:

System Shock è stato un vero atto d’amore e il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire un gioco il più vicino possibile alla perfezione. Siamo entusiasti di collaborare con Prime Matter per raggiungere questo obiettivo e lo consideriamo un passo importante nella crescita di Nightdive Studios. Ci consentirà di presentare System Shock ai fan di tutto il mondo, sia in formato digitale che fisico, oltre a onorare pienamente i nostri impegni nei confronti dei nostri fan e, in particolare, dei nostri migliaia di sostenitori su Kickstarter, senza i quali questo gioco non sarebbe mai stato possibile.

Nightdive Studios ha lavorato a stretto contatto con molti dei membri del team originale di System Shock. L’ambientazione del gioco, Citadel Station, è più grande e terrificante che mai con nuove aree, trappole, enigmi e segreti da scoprire. System Shock è disponibile per il pre-order per PC e Linux tramite Steam, GOG ed Epic Game Store; la demo giocabile pubblicata in precedenza può essere trovata nei rispettivi store.