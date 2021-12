Atelier Sophie 2: un nuovo trailer ci mostra Diebold

Quest’oggi Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream torna a mostrarsi. Il JRPG di Koei Tecmo e Gust, annunciato ad inizio ottobre, questa volta si mostra a noi con un trailer dedicato a Diebold.

Nel titolo i giocatori seguiranno Sophie Neuenmuller nella sua missione per trovare la sua amica Plachta nel misterioso mondo onirico di Erde Wiege. Sophie stringe così nuove amicizie in città e si mette alla ricerca di Plachta. Sfortunatamente, invece di trovare Plachta, lei e i suoi amici scoprono una frattura nello spazio che li porta in un luogo misterioso disabitato. Proprio mentre decidono di rinunciare alla loro missione e tornare in città, Sophie sente una voce familiare, ma prima che abbia il tempo di indagare, appare improvvisamente un drago d’acqua e attacca il gruppo. Fortunatamente, grazie all’arrivo dell’aspirante alchimista Ramizel e di un ex cavaliere di nome Diebold, vengono salvati appena in tempo.

Il nostro Diebold è un ex cavaliere molto giovane, ormai dedito alla guardia della citta di Erde Wiege. Il giovane combatte con una spada e un pugnale (dedito allo sbilancio del nemico). Per lui il suo non è un lavoro ma bensì un hobby.

Farò del mio meglio per soddisfare le vostre aspettative