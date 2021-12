Crystar: il titolo arriva su Nintendo Switch

Quest’oggi ci sono novità da parte di NIS America, ci sono novità sul loro nuovo titolo Crystar. Il titolo mostratoci durante l’evento di NIS America si mostra a noi con un nuovo story trailer, dove possiamo vedere più da vicino la sua storia cupa.

Nel titolo Rei e Mirai sono sorelle che vengono improvvisamente trascinate in un mondo misterioso conosciuto come Purgatorio, dove mostri ultraterreni si nascondono. È in questo strano regno che Rei non solo scopre un potere nascosto che le permette di reagire, ma di conseguenza porta alla sua caduta mentre perde il controllo e uccide accidentalmente sua sorella Mirai.



“Ho paura… Ehi, puoi tenermi la mano? Proprio come prima… per favore?”



Sopraffatta dal dolore e dalla disperazione, Rei viene avvicinata dai Demons che le offrono un sinistro contratto: servire come loro carnefice e liberare il Purgatory dai mostri corrotti che li affliggono, e in cambio le concederanno i mezzi per far rivivere sua sorella. Mentre Rei si unisce a un gruppo di altri carnefici, tra cui Kokoro, Sen e Nanana, ognuno con le proprie abilità uniche, scoprirà le verità sulle anime frammentate all’interno del Purgatory. Alla fine, Rei dovrà lottare con i demoni intorno e dentro di sé per trovare disperatamente un modo per salvare sua sorella e tornare a casa.

Il titolo vi trasporta in un mondo cupo dove dimorano anime perdute e le lacrime vi danno potere. Incontrate un cast di personaggi giocabili unici e usa i loro punti di forza per sfidare orde squilibrate di Specters e Revenants. Scoprite il vostro Tear Gauge in battaglia e usatelo per evocare potenti Guardians al vostro fianco. E quando i Torments dei nemici sconfitti minacciano di sopraffarvi con la disperazione, piangete e disperatevi per ottenere la catarsi e trarre forza dai vostri guai per migliorare i vostri attacchi e la vostra armatura.

“Io sono il tuo Guardiano, Eraclito: lo specchio che riflette il tuo cuore. Ti concederò la mia Benedizione, diventerò la tua spada e sconfiggerò i tuoi nemici.”



Con l’uso di quattro personaggi giocabili, il titolo permette ai giocatori di utilizzare la struttura unica di ogni personaggio e le abilità impostate al massimo, mentre con la loro personalità e storia. I principali personaggi giocabili sono:



Rei , la protagonista del gioco che desidera far rivivere la sorella che ha ucciso.



Kokoro , una donna spinta dalla vendetta per la perdita dell’uomo e del bambino che ama di più.



Sen , una giovane ragazza che combatte in Purgatorio per perseguire la giustizia in cui crede.



Nanana, un umanoide Revenant ossessionato da Rei e avvolto nel mistero.

Il titolo uscirà il 1 Aprile 2022 in Europa su Nintendo Switch, mentre è già disponibile per Steam.