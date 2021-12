Super Animal Royale: arriva la seconda season

Da oggi 14 dicembre arriva la seconda stagione di Super Animal Royale, il battle royale con i simpatici animaletti di Pixile Studios. Questa nuova season sarà incentrata sui laboriosi castori, e con loro arriva il Busy Busy Pass, che offre una serie di oggetti cosmetici per questi grandi lavoratori, ma anche per i fan dello steampunk e per le api indaffarate.

Come scritto sul sito ufficiale, con l’aggiornamento arrivano:

Stagione 2 Busy Busy Pass + nuovo Starter Pack DLC

Evento CRISPRmas : dal 14 dicembre al 4 gennaio

: dal 14 dicembre al 4 gennaio Nuova posizione della mappa : Beaver Construction HQ

: Beaver Construction HQ Nuovi Super Animali : Super Castori, Super Renne e una nuova Super Volpe Artica

: Super Castori, Super Renne e una nuova Super Volpe Artica Party cross-play : invitate i vostri amici a fare squadra con qualsiasi mix giocatori su Steam, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch!

: invitate i vostri amici a fare squadra con qualsiasi mix giocatori su Steam, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch! Super Animal Royale è ora disponibile per lo streaming su Google Stadia oltre a GeForce Now , così potete giocare sul vostro smartphone, nel vostro browser e molto altro ancora, con matchmaking cross-play e sincronizzazione dell’account cross-save.

oltre a , così potete giocare sul vostro smartphone, nel vostro browser e molto altro ancora, con matchmaking cross-play e sincronizzazione dell’account cross-save. La modalità a tempo limitato Bwoking Dead ritorna durante l’evento CRISPRmas

Ci sono poi alcune novità specifiche per alcune piattaforme:

La versione PlayStation non richiede più il PlayStation Plus per giocare a Super Animal Royale, ma se ce l’avete, riceverete un bundle di oggetti esclusivi per PlayStation

ma se ce l’avete, riceverete un bundle di oggetti esclusivi per PlayStation Gli sviluppatori stanno presentando un nuovo bundle Xbox Game Pass Perks per gli abbonati Ultimate .

per gli abbonati . La versione per Nintendo Switch del DLC Season 2 Starter Pack arriva il 20 dicembre .

del DLC Season 2 Starter Pack arriva il . Il supporto Stadia per i party cross-play è in arrivo.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Ma non è l’unico video pubblicato, in quanto anche il fondatore e creative director Michael Silverwood e il compositore e sound designer Jake Butineau hanno parlato delle diverse novità in arrivo in questo nuovo aggiornamento.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione della versione PS4.