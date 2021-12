Destiny 2: arriva nuovamente l’evento dell’Aurora

Oggi su Destiny 2 torna l’Aurora, un evento gratuito con nuovissimi doni per i guardiani che vogliono diffondere l’allegria e ottenere equipaggiamento festivo. I guardiani potranno sbloccare nuove ricompense, recuperare i vecchi pezzi preferiti e celebrare guadagnando spirito dell’Aurora mentre sfornano dolcetti e offrono regali ai vecchi e ai nuovi alleati fino al 4 gennaio 2022.

Eva ha una nuova nave esotica per i guardiani che generano abbasta spirito dell’Aurora! Inoltre, nella festa di quest’anno Eva premierà i guardiani con Zeffiro, la prima spada da stasi in assoluto. È il regalo perfetto per coloro che vogliono affettare i dolci in quattro e quattr’otto.

I guardiani potranno aprire nuovi oggetti festivi da Tess Everis, tra cui un nuovo set di decori universali (uno per classe) disponibile all’Everversum in cambio di polvere luminosa o argento. I giocatori di Destiny 2 sono inoltre invitati a unirsi ai festeggiamenti con il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie e a perfezionare le proprie abilità in vista di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, in arrivo il 22 febbraio 2022.