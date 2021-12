Greak Memories of Azur disponibile su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X e Nintendo Switch, l’avventura Greak Memories of Azur arriva da oggi 14 dicembre a anche su PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione il publisher Team17 e gli sviluppatori Navegante Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina del PlayStation Store:

Greak: Memories of Azur è un gioco in singolo a scorrimento laterale con animazioni disegnate a mano. Guida tre fratelli, Greak, Adara e Raydel, attraverso le terre in guerra di Azur. Alternati al controllo di ciascuno, usando le loro abilità uniche, per sfuggire all’invasione degli Urlag.

Greak, protagonista del gioco e fratello minore dei tre, appartiene alla stirpe magica dei Courine, oggi minacciati dagli attacchi di un’altra fazione, gli Urlag.

Una lunga guerra che sta costringendo i Courine a fuggire dalle proprie case. Per questo, Greak intende riunirsi a suo fratello Raydel e sua sorella Adara per lasciare la terra di Azur, costruendo un’aeronave un pezzo dopo l’altro.

Nel corso del gioco, ti imbatterai nei tuoi fratelli in diversi scenari. In quel momento, si uniranno a te per aiutarti nella tua missione.