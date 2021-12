Assassin’s Creed Crossover Stories: ecco il dev diary

Da oggi 14 dicembre sono disponibili Assassin’s Creed Crossover Stories, nuove storie per i capitoli Odyssey e Valhalla. Come vi avevamo fatto sapere ieri, entrambe sono disponibili gratuitamente per i possessori dei rispettivi giochi base, con una storia disponibile in Assassin’s Creed Odyssey e una in Assassin’s Creed Valhalla.

Per l’occasione Ubisoft ha pubblicato un diario degli sviluppatori un cui a parlare sono l’associative creative director Clemence Nogrix e il game director Pierre-Luc Vachon.

Le storie crossover di Assassin’s Creed esplorano i legami tra Eivor e Kassandra, con nuove ambientazioni da esplorare e una ricca trama inedita.

In “Chi trova un amico trova un tesoro” di Assassin’s Creed Odyssey giocherete nei panni di Kassandra o Alexios dopo gli avvenimenti del gioco principale. Amici dal passato vi faranno vivere un nuovo viaggio in cui avrete a che fare con un Frutto dell’Eden: il votro destino cambierà per sempre.

In “Un incontro voluto dal fato” di Assassin’s Creed Valhalla, Eivor raggiungerà l’isola di Skye per indagare sulla causa dei terribili incubi che sembrano essere provocati da una sua conoscenza. È lì che Eivor incontrerà Kassandra e affronterà la leggendaria Misthios.

Qui sotto vi lasciamo al diario delgi sviluppatori di queste Assassin’s Creed Crossover Stories.