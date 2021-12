Rocket League: l’evento natalizio torna il 16 dicembre

Psyonix ha fatto sapere che l’evento natalizio di Rocket League, il Frosty Fest, tornerà dal 16 dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto sul sito ufficiale:

L’annuale evento invernale, il Frosty Fest, farà il suo ritorno a partire dal 16 dicembre, con oggetti invernali, golden gift, LTM e molto altro.

A partire da giovedì alle 18:00 ora italiana, si potranno completare le sfide del Frosty Fest per sbloccare i nuovi oggetti di Rocket League, tra cui le ruote Ring-a-Ling, tre nuove decalcomanie, la finitura in flanella, il titolo di giocatore “Abominable Throwman” e altro ancora.

Poiché è la stagione dei regali, ritornano i golden gift! La sfida per i Regali d’oro può essere completata cinque volte e i regali sbloccheranno oggetti della serie di oggetti Zephyr, Elevation e Vindicator.

Beckwith Park sta entrando nello spirito della stagione con una nuova variante innevata della classica Arena. Poi, le LTM in evidenza di Winter Breakaway e Spike Rush. Se non le avete mai provate prima, Winter Breakaway si svolge su Throwback Stadium (Snowy) e sostituisce la palla standard con il disco da hockey di Snow Day. In Spike Rush, il power-up Spike della modalità Rumble viene inserito dopo il calcio d’inizio. Il portatore di palla non può rilanciare e viene demolito all’impatto, ma può passare la palla ai compagni di squadra per mettere a segno alcune giocate glaciali. Winter Breakaway ci sarà dal 16 al 24 dicembre e Spike Rush dal 24 dicembre al 3 gennaio.

Se state ancora cercando di addobbare la tua auto con oggetti ancora più stagionali, assicuratevi di dare un’occhiata all’Item Shop, che conterrà un sacco di oggetti festivi. Ci sarà anche un nuovo pacchetto Frosty Pack che include Tygris (dipinto di cremisi), Frostbite Boost (dipinto di verde bosco), Wonderment Wheels (dipinto di cremisi) e Sub-Zero Goal Explosion (dipinto di verde bosco) per 1100 crediti.

Psyonix fa poi gli auguri per le feste ai suoi fan.

Speriamo che il Frosty Fest di quest’anno vi piaccia in Rocket League! Da tutti noi di Psyonix, ti auguriamo buone feste e un buon 2021!

Lasciandovi al filmato qui sotto di questo Rocket League natalizio, vi ricordiamo che si sta giocando la stagione 5.