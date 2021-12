Tribes of Midgard: arrivata la stagione 2, Serpent Saga

Come vi avevamo fatto sapere, da oggi 14 dicembre è iniziata la seconda stagione di Tribes of Midgard, dal nome Serpent Saga. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sul sito ufficiale del gioco vengono mostrate tutte le novità introdotte con Serpent Saga:

Il nuovo bioma del mare aperto

La nuova struttura Shipyard

Le navi Faering Karve e Drakkar

Possibilità di nuotare

Il nuovo Saga Boss: Jörmungandr

Nuove Saga Quest e Selezione Saga Quest

Nuova condizione di avvelenamento

Perk per armature

E poi tanti altri contenuti e crafting, fino all’evento Yulidays, a tema natalizio, e diversi bilanciamenti. Qui sotto potete vedere il trailer.

Tribes of Midgard è un gioco cooperativo con un mix unico di elementi di azione, survival e roguelite. I giocatori devono difendere il loro villaggio da orde di invasori – spiriti letali e giganteschi bruti – che ogni notte minacciano di distruggere il Seme di Yggdrasil, l’albero sacro che avete giurato di proteggere. Solo proteggendo il Seme, tu e la tua tribù potrete fermare il Ragnarök – la fine del mondo!

Avventurati con la tua tribù nelle terre selvagge di Midgard per raccogliere preziose risorse, cacciare bestie mitiche, sconfiggere possenti avversari, lottare con giganti e trovare tesori. Più vi allontanerete dal villaggio, più ardue saranno le sfide e maggiori le ricompense – e vi serviranno per affrontare i sempre più forti araldi dell’apocalisse. Ma dovrete far ritorno prima del tramonto per potenziare le difese, creare equipaggiamenti potenti e respingere gli assalti notturni.