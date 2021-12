Alan Wake 2: confermati gli interpreti del protagonista, il gioco sarà in terza persona

Alan Wake 2 è forse l’annuncio più inatteso e allo stesso tempo quello accolto con più gioia dai videogiocatori durante i The Game Awards 2021, che però dovranno attendere il 2023 per mettere le mani sul nuovo titolo in sviluppo presso Remedy Entertainment e che approderà solo su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che su PC.

Tramite Twitter Sam Lake ha diffuso nuovi e importanti dettagli sul gioco, confermando che il protagonista del survival-horror sarà interpretato nuovamente da Ilkka Villi e Matthew Porretta, che rispettivamente daranno le fattezze e la voce allo scrittore maledetto, oltre a confermare la terza persona. Di seguito il messaggio di Lake:

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ❤️🔥🔦. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE

