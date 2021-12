Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: l’edizione fisica non include la mappa

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition è quasi disponibile anche nella sua edizione fisica (pubblicata non al day-one) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il suo debutto è previsto per venerdì 17 dicembre 2021, ma alcuni utenti sono entrati in possesso anzitempo di questa versione. Purtroppo questi giocatori sono stati i primi a restare delusi!

Già, perché all’interno della scatola del gioco non è stata trovata la consueta mappa cartacea della città (in questo caso ci aspettavamo 3 mappe), omaggio offerto da Rockstar Games per ogni capitolo del suo franchise. Non sappiamo se il publisher abbia deciso di non includere la mappa trattandosi di una trilogy rimasterizzata, se si sia trattato di una svista oppure se il team abbia deciso di interrompere la tradizione dato che le mappe in questione sarebbero state molteplici. La scoperta è stata fatta in occasione di un video-unboxing dell’edizione fisica di Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition pubblicato sul forum Reddit, che al suo interno dunque include il solo disco di gioco. Intanto, di recente è stato pubblicato un aggiornamento che risolve numerosi problemi del gioco.