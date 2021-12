Battlefield 2042: modalità 64 giocatori disponibile su next-gen e PC per un periodo limitato

Battlefield 2042 ha introdotto le modalità a 64 giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC per un periodo di tempo limitato. Le partite Conquista e Sfondamento più piccole, che dovrebbero essere disponibili per tutto il periodo natalizio, sono ora accessibili tramite il menu All-Out Warfare. Battlefield 2042 è stato lanciato con modalità di gioco a 128 giocatori su console di nuova generazione e PC, mentre le versioni PS4 e Xbox One del gioco sono limitate a 64 giocatori.

DICE ha dichiarato che la playlist Rush in primo piano sarà disponibile anche durante il periodo delle vacanze. L’opzione per il match make è disponibile nella schermata principale di Portal. L’ ultimo aggiornamento di Battlefield 2042 del 2021 è stato rilasciato il 9 dicembre. Ha migliorato la consistenza della registrazione dei colpi di proiettile e ha incluso modifiche al bilanciamento per la dispersione e il rinculo dei proiettili, tra le altre caratteristiche. All’inizio di questo mese Electronic Arts ha annunciato l’intenzione di creare un universo Battlefield connesso insieme a modifiche diffuse alla struttura di sviluppo del franchise. Come parte di questi piani, il direttore generale di DICE Oscar Gabrielson lascerà del tutto EA, mentre il co-fondatore di Respawn e Infinity Ward Vince Zampella assumerà un nuovo ruolo come supervisore dell’intero franchise di Battlefield. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.

The featured Rush playlist will be staying with us in #BattlefieldPortal through the Holidays too 🎁🎄

You'll find the option to Matchmake on the Home screen of Portal 👀 pic.twitter.com/dYpYSsnyRC

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 14, 2021