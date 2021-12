DNF Duel: Vanguard è il nuovo combattente

Nexon ha pubblicato un altro trailer che, come quelli condivisi su YouTube in precedenza, ha avuto lo scopo di presentare ai fan che attendono DNF Duel, il nuovo combattente. Conosciuto come “Il maledetto“, Vanguard sta sempre in prima linea durante gli scontri e possiede un notevole ed equilibrato parco mosse da sferrare contro gli avversari.

Con la sua Lancia Demoniaca, arma dalla forte portata, Vanguard è in grado di pararsi e di annullare gran parte delle mosse che riceve, inclusa la potente mossa “Smash“. Sembra che Vanguard, oltre alla Lancia Demoniaca, possieda anche qualche mossa che ha ereditato dal suo alter-ego proveniente da Dungeon Fight Online (la versione mobile del picchiaduro).

Nel complesso, possedendo uno stile di combattimento piuttosto duro e spietato, sembra che Vanguard rappresenti un’ottimo personaggio da utilizzare in DNF Duel. Vi ricordiamo che DNF Duel è attualmente in sviluppo presso Nexon e Arc System Works e uscirà su console PlayStation 5 e PlayStation 4, ma anche su PC, anche se ancora non siamo al corrente di una papabile finestra di lancio.

L’apertura di una beta è prevista per il giorno 17 dicembre 2021 e durerà fino al 20 dicembre 2021, ma solo per i possessori di PlayStation. Restate, ad ogni modo, sintonizzati per ottenere informazioni aggiuntive nei riguardi del nuovo picchiaduro di Arc System Works.