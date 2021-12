Assassin’s Creed Odyssey: gratuito fino al 21 dicembre

Dopo il live stream di Assassin’s Creed Crossover Stories, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Odyssey sarà gratuito per un periodo di tempo limitato. L’offerta si applica a Xbox One, PS4, PC e Google Stadia ed è valida dal 16 dicembre al 21 dicembre. Assassin’s Creed Odyssey è attualmente scontato del 75% per PC tramite Ubisoft Store e Steam, quindi chi ama il weekend gratuito può acquistarlo a buon mercato.

I pre-caricamenti sono attualmente disponibili in modo che i giocatori interessati possano intervenire non appena sarà pubblicato. Ambientato nell’antica Grecia, Assassin’s Creed Odyssey segue Kassandra/Alexios mentre si avventurano attraverso il mondo come Misthios (o mercenario). Mentre Atene e Sparta si combattono, il giocatore deve anche fare i conti con il misterioso Culto di Cosmos mentre apprende della loro vera eredità e destino. Di seguito una panoramica tramite la pagina Steam:

Forgiate il destino in Assassin’s Creed Odyssey. Vivete una vera e propria odissea per svelare i segreti del tuo passato, cambiate il destino dell’antica Grecia e diventate una leggenda vivente.



Caratteristiche

Esplorate l’antica Grecia : attraversate rigogliose foreste, isole vulcaniche e vivaci città imbarcandovi in un viaggio ricco di scoperte e incontri in giro per un mondo in guerra plasmato da uomini e dei.

: attraversate rigogliose foreste, isole vulcaniche e vivaci città imbarcandovi in un viaggio ricco di scoperte e incontri in giro per un mondo in guerra plasmato da uomini e dei. Scrivete la vostra leggenda : ogni decisione influenzerà lo svolgimento del viaggio. Scoprite finali alternativi grazie al nuovo sistema di dialoghi e alle scelte che dovrai compiere. Personalizzate la nave, l’attrezzatura e abilità speciali per diventare una leggenda.

: ogni decisione influenzerà lo svolgimento del viaggio. Scoprite finali alternativi grazie al nuovo sistema di dialoghi e alle scelte che dovrai compiere. Personalizzate la nave, l’attrezzatura e abilità speciali per diventare una leggenda. Un nuovo modo di vivere l’azione: vivete l’azione da un nuovo punto di vista con l’Eye Tracking. La funzionalità di Visione Allargata ti permette di avere una più ampia prospettiva dell’ambiente circostante. Individuare, mirare e focalizzare i tuoi obiettivi diventa molto più semplice quando puoi osservandoli.

Assassin’s Creed Odyssey è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch,Google Stadia e PC tramite Steam e Ubisoft Store.