Halo: i server dei giochi Xbox 360 chiuderanno a gennaio

Halo, lo sparatutto in prima persona, nonché simbolo di Xbox Game Studios è arrivato con il suo ultimo capitolo lo scorso 8 dicembre 2021. Con Infinite, pertanto, si è aperta una nuova generazione di giochi dedicati al celebre Master Chief. Con una frizzante generazione in arrivo, ne salutiamo, purtroppo, un’altra meno attuale.

Proprio di recente, infatti, è stato annunciato che i server per i giochi di Halo presenti su Xbox 360, chiuderanno a partire dal prossimo anno, ovvero dal 13 gennaio 2022. La chiusura, in particolare, riguarda Halo 3 (2007), Orbital Drop Shock Trooper (2009), Reach (2010), Combat Evolved Anniversary Edition (2011) e il quarto capitolo (2012). Dalla chiusura dei server, invece, sono esclusi The Master Chief Collection e Halo Wars Definitive Edition.

Se, pertanto, avete desiderio di giocare la versione Xbox 360 di qualche gioco della saga FPS, ricordate che, anche se giocate sulle console di più nuova generazione, i titoli sopracitati potrebbero non essere dotati di tutte le funzionalità di cui disponevano al momento del lancio di dieci anni prima.

Il discorso fa modificandosi, invece, quando parliamo di The Master Chief Collection e il capitolo “Wars” che, essendo stati progettati per l’ottava generazione, sono in grado di sfruttare le più moderne tecnologie per riuscire ad utilizzare i server moderni. Vi ricordiamo che, attualmente, il nuovo capitolo “Infinite” (di cui abbiamo svolto una recensione) è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.