PlayStation Plus: in arrivo il week end multiplayer gratuito di dicembre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’intenzione di offrire un weekend multiplayer online gratuito per PlayStation Plus. PlayStation Plus è un abbonamento che prevede pagamenti periodici di 59,99 € addebitati automaticamente ogni anno. I giocatori che vorranno partecipare alla promozione, che si svolgerà dal 18 al 19 dicembre, dovranno disporre di un account PlayStation Network. Di seguito il comunicato della società:

Immergiti nelle modalità multiplayer online dei tuoi giochi PS4 e PS5 preferiti senza un abbonamento PlayStation Plus durante il nostro weekend multiplayer online dal 18 dicembre al 19 dicembre.

Questo mese sono emersi dettagli su un servizio concorrente di Xbox Game Pass pianificato da PlayStation. Secondo i documenti visionati da Bloomberg, il nuovo servizio in abbonamento avrà come nome in codice Spartacus e combinerà gli attuali servizi PlayStation Plus e PlayStation Now, eliminando gradualmente il marchio di quest’ultimo. Il servizio dovrebbe essere lanciato la prossima primavera, quando sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 e sarà strutturato su tre livelli di pagamento, si afferma. Il primo includerebbe i vantaggi di PlayStation Plus esistenti, come il gioco online e i titoli mensili gratuiti. Il secondo offrirebbe un ampio catalogo di giochi come Xbox Game Pass (anche se non titoli di prima parte al lancio). Il terzo livello aggiungerebbe demo estese, streaming di giochi e una libreria di giochi classici per PS1, PS2 , PS3 e PSP.

Inoltre, giovedì scorso, tramite il sito ufficiale la società ha annunciato uno sconto del 50% sull’abbonamento di dodici mesi. Per maggiori informazioni sui termini di utilizzo è possibile consultare la pagina dedicata qui. La promozione prevede uno sconto di prezzo da 59,99 € a 29,99 € e inizia alle 10:00 AM GMT del 9 dicembre2021 per terminare alle 11:59 PM GMT del 19 dicembre 2021. Ricordiamo che i titoli gratuiti per dicembre 2021 sono Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains e Mortal Shell.